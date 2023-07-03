رقمنة كل قرارات التمدرس في الدخول المدرسي المقبل

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على أن رقمنة جميع قرارات التمدرس ستكون في الدخول المدرسي المقبل.

كما ثمّن وزير التربية، المجهودات المبذولة من طرف الجميع، والتزامهم بالرزنامة المحددة والتنسيق الدائم مع الإدارة المركزية. لتحقيق رقمنة هذه العملية، التي مكّنت من تلبية رغبات نسبة مرتفعة جدا من المشاركين في الحركة النقلية. مع الدقة والسرعة في التنفيذ وبأقصى درجات النزاهة والشفافية. وهذا مؤشّر من مؤشرات النجاعة وبعث الاستقرار في القطاع.

وترأس وزير التربية الوطنية، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية. حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، بمعية مسؤولي الرقمنة بمديريات التربية.

وجاءت الندوة، تجسيدا للالتزام المتعلق برقمنة الحركة النقلية الخاصة بسلك الأساتذة. وفي إطار متابعة تطبيق الترتيبات المتبقية من هذه العملية.

في حين، تابع الوزير، ولاية بولاية، مدى تنفيذ مديري التربية للإجراء المقرّر لهذا اليوم (02-07-2023). والمتمثل في الإطلاق الرقمي للحركة واستخراج الجداول والمقاييس والمحاضر لعرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي. حيث سجّل بكل ارتياح وتيرة إنجاز هذه العمليات التي ستمكّن من طبع مقررات التعيين وإرسالها إلى المؤسسات التعليمية. ليستلمها الأساتذة المعنيون يوم 4 جويلية الجاري عند إمضائهم لمحاضر الخروج في العطلة الصيفية.