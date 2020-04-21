رقم أخضر لسونلغاز للإبلاغ عن الأعطاب بمعسكر

اتخذت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لمعسكر ، جملة من التدابير الاحترازية لضمان استمرارية خدماتها لعموم المواطنين وزبائنها بتراب الولاية.

ويأتي ذلك، تحسبا للتقلبات الجوية وما قد يتسبب فيه من انقطاعات للطاقة الكهربائية خاصة خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضحت المكلفة بالإعلام لدى مؤسسة سونلغاز، لطيفة عبد الوهاب، أن المؤسسة تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الاخضر 3303 للإبلاغ عن الأعطاب و التعطلات.

مؤكدة أن أعوان المؤسسة مجندون لضمان استمرارية توزيع الطاقة الكهربائية، خاصة في هذه الأيام التي عرفت فيها ولاية معسكر تقلبات جوية على غرار باقي الولايات.