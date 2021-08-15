رقم أخضر مجاني لمرافقة الأطفال والعائلات المتضررة من الحرائق

وضعت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، رقمها الأخضر المجاني 1111 تحت تصرف مواطنِي المناطق المتضرّرة من الحرائق.

وذلك لتقديم المتابعة والمرافقة النفسية للأطفال وأُسرهم من طرف أخصائيين نفسانيين من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لذات الهيئة.

ويهدف هذا الإجراء للتخفيف من آثار الصَّدمة النَّفسية التّي تركتها الحرائق الأخيرة لدى العائلات والتّي مسّت عدداً من ولايات الوطن مخلّفةً ضحايا وجرحى، يضيف المصدر نفسه.