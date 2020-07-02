رقم أعمال الشركة المركزية لإعادة التأمين ينمو بـ11.6 بالمائة في 2019

حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين خلال 2019 رقم أعمال يقدر بـ 35.655 مليار دج 299 مليون دولار مسجلة بذلك نموا ب11.6بالمائة.

وسجلت الشركة العمومية حسب ما نقلته وكالة الأنباء بهذا صافي أرباح بلغ 3.116مليار دينار 26 مليون دولار مقارنة ب3.094 مليار دينارأي 25 مليون دولار خلال 2018.

كما سجلت، من خلال تعاملاتها مع الخارج ، نموا يقدر ب34.54 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2018، معززة بذلك توسعها على مستوى السوق العالمية لإعادة التأمين.

وتميزت السنة المالية 2019 فيما يخص إجمالي تكاليف المطالبات بإرتفاع كبير في نسبة الحوادث المسجلة، مما أدى إلى إرتفاع نسبة إجمالي المطالبات ب 55.58 بالمائة.

و سجلت الشركة في إطار استثماراتها المالية نموا يقدر ب 13.09بالمائة ، محققة بذلك إيرادات مالية مقدرة بمبلغ 2.491مليار دج.