رقم أعمال المجمع العمومي “جيتكس” يرتفع بـ15 بالمائة في 2024

حقق المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتكس” رقم أعمال يناهز 20 مليار دج خلال سنة 2024. مسجلا بذلك نموا بـ 15 بالمائة. على أساس سنوي, حسبما ما أفادت به مسؤولة بالمجمع.

وأوضحت المديرة العامة المساعدة, سامية قايد, في تصريح لـ” واج” على هامش افتتاح شركة “نادي جاكيت - Jackets Club، فرع “جيتكس”. مساء أمس الثلاثاء، محلاً تجارياً بالمركز التجاري “باب الزوار”. أن المجمع تمكن من تحقيق الهدف الذي سطره بالنسبة للسنة الماضية, والمقدر بـ 20 مليار دج وهو يستهدف تجاوز هذا الرقم في السنة الجارية.

وبعد أن أشارت إلى أن “جيتكس” يحقق نموا مطردا في السنوات الأخيرة. أكدت المسؤولة أن المجمع العمومي بات يعتمد على الجمع بين الجودة والأسعار التنافسية. لتلبية احتياجات السوق. مشددة على التزامه بالامتثال للمعايير الدولية في مجال الإبداع وتطوير المنتجات.

كما لفتت إلى وجود مشاريع مستقبلية تشمل شراكات. مع متعاملين أجانب، لا سيما في مجال الابتكار والبحث والتطوير.

في هذا الإطار, يعمل مجمع “جيتكس” على توسيع مجموعة منتجاته. خاصة الألبسة النسائية, إلى جانب تطوير تشكيلات الألبسة الرجالية بما يتماشى مع تطلعات الشباب, مع استهداف الأسواق الدولية على المدى المتوسط.