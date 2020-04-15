رقم أعمال نفطال يتراجع بنسبة تقارب الـ50 بالمئة منذ بداية الحجر الصحي

تراجع رقم أعمال الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال بنسبة تقارب الـ50 بالمائة بسبب تراجع الإستهلاك للمواد البترولية بعد فرض الحجر الصحي.

وقال مدير الإتصال بالشركة، جمال شردود، أن “التراجع في الاستهلاك سُجل منذ بداية الحجر الصحي في منتصف شهر مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد”.

مشيرا ان ذلك سام “في تقلص استهلاك على جميع أنواع المواد البترولية بنسب تتراوح من 50 بالمائة إلى 80 بالمائة”.

وقال شردود أن “استهلاك بنزين السيارات، عادي, ممتاز و دون رصاص، انتقل من 10.553 طن متري في 13 فبفري 2020 إلى 6.157 طن متري أي انخفاض بنسبة 42 بالمائة”.