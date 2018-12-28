رقم النجدة يوقف عصابة الاعتداء على الأشخاص بالسرقة بينهم فتاة بالقالة

تمكنت عناصر الدرك الوطني، من توقيف عصابة خطيرة مختصة في الاعتداء على المواطنين، وسلبهم أموالهم على الطريق الوطني 44، الرابط بين الطارف وتونس.

وقد تم توقيفهم إثر بلاغ من طرف المسمى ث.ع، البالغ من العمر 19 سنة، كان يتواجد بمحمية طونقة للتنزه.

حيث تفاجأ بوقوف سيارة من نوع بولو، على متنها أربعة أشخاص بينهم امرأة، أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، وحاولوا الإعتداء عليه، حيث سلبوه مبلغا ماليا من العملة الوطنية وآخر بالعملة الأجنبية.

وقد قام الضحية، بإخطار مصالح الدرك الوطني باستعمال رقم النجدة 1055، أين قاموا بمراقبة ومتابعة تحركات السيارة، التي تم توقيفها مباشرة بالحاجز الأمني الثابت ببرابطية.

وأثناء تفتيش الأشخاص المشتبه فيهم، تم التعرف عليهم حسب الأوصاف المقدمة من الضحية.

وتم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي تجاوز 11 مليون سنتيم، ومبلغ آخر من العملة الأجنبية.

ويتعلق الأمر بكل من ع.ن 23 سنة، ب.ط 31 سنة، س.ب 24 سنة و الفتاة المسماة ر.ف 34 سنة، التي تم تفتيشها من طرف دركية وعثر بحوزتها على مبلغ مالي من العملة الأجنبية و قارورة كليموجان.

كما تم العثور على أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف.

وقد تم تقديمهم أمام نيابة محكمة القالة، التي أمرت بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.