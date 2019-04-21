رقم جديد مفجع لضحايا هجوم سريلانكا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات، التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، إلى 207 قتلى، و450 مصابا.

وحسب بيان للشرطة المحلية، فإن انفجارا ثامنا بواسطة انتحاري، هز منطقة “ديماتاغودا”، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع السريلانكي، “روان ويغواردين”، أن سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد، هي أعمال إرهابية.

وأضاف نفس المتحدث، أنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.

وأضاف ويغواردين، في مؤتمر صحفي، أن فرض حظر التجوال، سيكون لحين استقرار الأمور.

وأشار نفس المتحدث، إلى أن القوات الأمنية قامت بإلقاء القبض على سبعة أشخاص، خلال مداهمة منزل في كولومبو.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت فرض حظر التجول، وحجب شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية في البلاد، بعد ثمانية تفجيرات استهدفت معظمها كنائس وفنادق.

واضطرت السلطات إلى فرض حظر التجوال لمدة 12 ساعة، وحتى إشعار آخر، في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

ويأتي الانفجار الثامن بعد وقوع سبعة انفجارات، استهدفت كنائس في العاصمة “كولومبو”، ومدينتي “نيغومبو” و”باتيكالوا”، وفنادق في “كولومبو”، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.