رقم خطير يُهدد منتخب كرة اليد قبل مواجهة فرنسا

كشف آخر إحصائيات المنتخب الوطني لكرة اليد، قبل مواجهة فرنسا، عن مُشكل خطير، يجب مُعالجته لتفادي التعرض لهزيمة تاريخية أمام الديكة، اليوم الأربعاء.

ويعاني الخضر من عدم قُدرتهم على إستغلال، التفوق العددي الذي يتحصلون عليه في كل مرة، وهو ما يجعلهم ينهارون أمام الكبار.

وظهر ذلك جليا أمام البرتغال، عندما إهتزت شباك الأفناك، في ست مُناسبات في وقت أن المُنافس كان محروما من أحد لاعبيه.

وسيكون المدرب آلان بورت، مُطالبا بالتركيز على هذه النقطة على وجه التحديد، لتفادي إستغلالها من طرف الفرنسيين.

وسيدخل زملاء لودوفيك فابريغاس، وهو مُحفزون كثيرا، بعد الإنتقادات التي تعرضوا لها، بعد فوزهم الصعب الأخير أمام سويسرا.