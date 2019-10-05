رقم سحري لمحرز مع السيتي

يبدو أن إسم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” ملازم للإنتصارات وهو ماأكده الحساب الرسمي لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

حيث نشر الآخير أمسية اليوم السبت تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” جاء فيها.

“مانشستر سيتي حقق الفوز في كل المباريات التي بدأها رياض محرز في التشكيل الأساسي هذا الموسم”.

وأرفقت التغريدة بصورة لمحرز تحمل إحصائياته مع السيتي، حيث شارك في 5 مباريات كأساسي هذا الموسم عرفت كلها فوز أشبال “بيب غوارديولا”.

وبصم صاحب الرجل اليُسرى السحرية خلالها على 3 أهداف و6 تمريرات حاسمة.