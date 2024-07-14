رقم قياسي تاريخي في إستهلاك الكهرباء اليوم

سجلت شركة سونلغاز “نقل الكهرباء ومسير المنظومة الكهربائية” اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و45 دقيقة، رقما قياسيا جديدا في مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية.

وحسب بيان لسونلغاز، بلغ مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية 18732 ميغاواط وهو رقم قياسي تاريخي تسجله سونلغاز.

وأشار البيان، إلى أنه وبالرغم من الارتفاع القياسي في الطلب المحلي على الكهرباء. إلا أن سونلغاز تستمر في الحفاظ على نفس مستويات التصدير نحو تونس.

وجاء تسجيل هذا الرقم القياسي، تبعا لموجة الحر التي تشهدها عديد الولايات عبر التراب الوطني.