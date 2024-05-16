رقم قياسي جديد..هذه أسعار “الأورو” و”الدولار” !

شهدت أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، ارتفاعا قياسيا جديدا، في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 24100 دينارا جزائريا للبيع و23900 دينار للشراء.

ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي انخفاضا في “السكوار”. حيث وصل إلى 22300 دينار جزائري للبيع ومقابل 22100 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فيعرف استقرارا في السوق الموازية عند 16100 دينارا جزائريا للبيع. و15900 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 27800 دينار جزائري للبيع. و27600 دينار جزائري للشراء.