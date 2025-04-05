رقم قياسي جزائري جديد في رمي المطرقة

بصمت البطلة زهرة ططار، على رقم قياسي جزائري جديد في رياضة رمي المطرقة.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، زهرة ططار، على هذا الانجاز، المحصل عليه بجزر موريس. ضمن فعاليات اللقاء الوطني الذي نظمته الاتحادية الموريسية لألعاب القوى.

وسجلت زهرة رقما قياسيا جزائريا يضاف الى سجلها في رمي المطرقة برمية بلغت 70.82 مترا محطمة بذلك الرقم السابق 69.65 مترا الذي كان بحوزتها. وتصبح أول جزائرية حققت رمية فوق 70 متر.