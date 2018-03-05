رقم قياسي غريب لـ”سوسطارة” هذا الموسم !

غريب ما يعيشه نادي إتحاد العاصمة هذا الموسم رغم التراجع الذي يعرفه الفريق من حيث النتائج والإنتقادات التي تطال المدرب في كل مباراة إلا أن إحصيائياته مثيرة.

حيث أن المدرب الفرانكو جزائري ميلود حمدي، حصد 20 نقطة كاملة من أصل 35 التي يملكها الفريق خارج القواعد هذا الموسم.

وما يزيد من غرابة هو أن “سوسطارة” لعبت 11 مباراة حارج القواعد فازت في 5 منها فيما تعادلت في 5 ولم يخسر سوى في مواجهة واحدة.

لكن الأمر يختلف في مباريات الفريق التي تجرى على ملعب بولوغين أو 5جويلية، حيث خسر الفريق 4 مرات فيما تعادل 3 مرات وفاز في 4 فقط.