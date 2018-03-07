رقم قياسي لـ”سوسطارة” في أدغال إفريقيا !

حقق أبناء سوسطارة رقما قياسيا بالنسبة الخارج قواعده في أدغال إفريقيا أين باتوا يملكون خبرة كبيرة في ملاعبها بعد تعادلهم اليوم أمام مانياما الكونغولي.

وواصل زملاء محمد الأمين زماموش عروضه القوية في أول ظهور قاري لهم هذا الموسم أين واصلوا في هز شباك الخصوم في عقر ديارهم للمرة السادسة تواليا.

ولم يفلح الإتحاد في التهديف خارج ملعبه سوى في لقاء الدور الـ16 من رابطة الأبطال للموسم الماضي أمام نادي كاديوغو البوركينابي بنتيجة 1-0.

قبل أن يسجل زملاء الهداف درفلو في كل مبارياتهم خارج أسوار “عمر حمادي” بداية من كابس يونايتد أين تعادلو 1-1، كذلك هو الحال في مباراتي الزمالك وأهلي طرابلس.

كما نجحوا في التسجيل أمام فيروفياور الموزمبيقي في الربع النهائي، وسجلوا أيضا في مرمى الوداد البيضاوي الذي لم يسبق له تلقي أي هدف على ملعبه منذ بداية المنافسة.

يذكر أن أشبال المدرب حمدي نجحوا في حصد 20 نقطة كاملة من أصل 35 التي يملكها الفريق في البطولة الوطنية من خارج القواعد.