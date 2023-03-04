رقم مخيف لعدد الزلازل التي ضربت تركيا منذ 6 فيفري

كشفت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، عن رقم مرعب لعدد الزلازل والهزات الارتدادية التي وقعت في تركيا ومحيطها القريب.

وذلك في الفترة الممتدة من السادس من الشهر الفارط الى غايط الرابع من شهر مارس.

وحسب وكالة الأناضول التركية نقلا عن “آفاد”، فلقد تم رصد حدوث حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فيفري الماضي وحتى اليوم، في تركيا ومحيطها.

يذكر انه في السادس من فيفري الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارا هائلا إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.

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