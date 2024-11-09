رقم مُميز لبراهيمي في البطولة البلجيكة

بصم الدولي الجزائري، بلال براهيمي، المعار من صفوف نيس إلى سانت تروند، على رقم إستثنائي في البطولة البلجيكية هذا الموسم.

فبعد قيادته لفريقه لتحقيق الفوز الرابع هذا الموسم، أمام المنافس في الجولة 14، نادي ميشلن بهدفين دون رد، ونيله أعلى علامة في اللقاء بتنقيط 8.6.

يكون لاعب الخضر، براهيمي، هو صاحب أفضل مؤشر عرضيات ناجحة في المباراة الواحدة بواقع 4,1 وبنسبة دقة بلغت 38%. كما يعد ذات اللاعب، الأكثر نجاحا في العرضيات في مباراة واحدة بالمناصفة وذلك في مباراته ضد ميشيلين حيث منح 7 عرضيات ناجحة من أصل 15، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفا سكور”.

للإشارة، خاض، بلال براهيمي، هذا الموسم مع ناديه سانت تروند لحد الآن 7 مواجهات، منها 6 مناسبات أساسيا، بدقائق لعب قدرها 580 دقيقة منذ إنطلاق الموسم لحد الآن، وتمكن اللاعب من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة.