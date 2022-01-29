رقم موحد ومجاني لإلغاء رنات الانتظار والخدمات

أعلنت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية بان متعاملي الهاتف النقال وضعوا تحت تصرف المشتركين رقم موحد ومجاني ( #154*). وحسب بيان السلطة هذا يُتيح للمشتركين بإلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا بإكتتابها.

وبهذا تعلم السلطة كافة المشتركين في خدمات الهاتف النقال بأن متعاملي الهاتف النقال قد وضعوا تحت تصرفهم رقما موحدا ومجانيا( #154*). يُتيح لهم إلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا باكتتابها، مثل رنات الانتظار.

واضاف البيان ان السلطة تهدف بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال، إلى تحسين تجربة المشتركين في خدمات الهاتف النقال من خلال اللجوء إلى حلول مُبسطة ومُتاحة.