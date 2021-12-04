ركاب يدفعون طائرة للحاق برحلتهم

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمجموعة من الأشخاص، يقومون بدفع طائرة في منتصف مدرج هبوط الطائرات بمطار في النيبال.

وأظهر الفيديو أزيد من 10 أشخاص، يقومون بدفع الطائرة بكل قوتهم من أجل إزاحتها عن مدرج هبوط الطائرات. وجرت هذه الحادثة الغريبة والأولى من نوعها بمطار كولتي المحلي في باجوراء غرب النيبال.

حيث كان هؤلاء الأشخاص ينتظرون اللحاق برحلة في المطار، غير أن طائرتهم لم تستطع الدخول في المدرج، لأن طائرة أخرى تابعة لشركة “تارا إير”، كانت عالقة في منتصف المدرج.

كما قال أحد الركاب من الذين كانوا يحاولون إزاحة الطائرة، ، أنها كانت متوقفة بالمدرج، بسبب ثقب في أحد إطاراتها. كما تدخلوا من أجل دفعها لتتمكن طائرتهم من الدخول إلى المدرج.

وبعد أن تمكنوا من إزاحة الطائرة الصغيرة العالقة، تمكنت الطائرة التي كانوا في إنتظارها من الهبوط والدخول إلى مدرج الطائرات واللحاق برحلتهم.

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