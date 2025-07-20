ركاش: إنتاج 20 مليون وحدة عجلات في 2026

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، أن 54 مليار دينار جزائري أُضيفت إلى 4 مشاريع انطلقت على مستوى الوكالة، في مجال الأطر المطاطية وبهذا سيتم الوصول إلى انتاج 20 مليون وحدة بين عجلات الوزن الثقيل، الخفيف والطائرات في 2026.

كما أشار ركاش، في كلمته خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع مهيكل لصناعة العجلات المطاطية للمركبات. تابع لشركة “الحاج العربي للصناعات” بالمنطقة الصناعية طفراوي بولاية وهران. أن الجزائر ستتحول من مستورد لهذه المادة إلى مصدّر، خاصة وأن شراكة الحاج العربي قائمة مع رائد عالمي في المجال.

وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أنه هناك مشروع آخر في ذات المجال على مستوى ولاية تقرت، وآخر في عين مليلة، بالإضافة إلى مشروع “إريس” في ولاية سطيف.

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