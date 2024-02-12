ركاش: الطلبات المؤكدة للمستثمرين في المنصة وصلت لـ 225 طلب في 48 ساعة فقط

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمار ركاش حصريا لتلفزيون النهار ان عدد الطلبات المؤكدة في المنصة وصلت لـ 225 طلب في 48 ساعة فقط.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج 52 دقيقة إقتصاد أكد عمار ركاش أن عدد الطلبات قيد التأكيد وصلت لـ 960 طلب.

وأضاف ركاش أنه تم وضع عقارات من 17 ولاية في المنصة و8 ولايات ستوضع قريبا.

كما ان كل الولايات ستدرج بالمنصة وأينما كان عقار مهيأ سيتم وضعه.

وقال عمار ركاش أن ولاية بجاية من الولايات الأولى التي قدمت وفرة عقارية بـ 155 عقار أخذنا منها 35.

في حين أكبر عدد من الطلبات كان على البويرة بـ 62 طلب مؤكد و58 طلب بسطيف.

وبخصوص المضاربين أكد ركاش حصريا لتلفزيون النهار ان المضاربين لا مكان لهم في المقاربة الجديدة لتوزيع العقار الاستثماري.

اما بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر في المستثمر قال ذات المسؤول أن المستثمر الذي أكد طلبه ملزم بإحضار الأوراق الثبوتية في مدة شهر. كما ان توجيه العقار إلى النشاطات ليس إلى المستثمر.

وسيتم الفصل في القرار بعد نهاية أجال التسجيل وتأكيد الطلبات في ظرف 15 يوما.

وسيمنح العقار لمن يستحقه وسيتم تبرير القبول والرفض. وذلك بعد الحصول على قرار الامتياز أمام مديرية أملاك الدولة 8 أيام لتحويله لعقد امتياز.

وتابع ذات المسؤول ـن تم ضبط مواعيد الإنجاز والانطلاق وتحديد حقوق وواجبات المستثمر.

وبعد الحصول على عقد الامتياز أمام المستثمر 6 أشهر لانجاز مشروعه.