ركاش: تسجيل أزيد من 15 ألف مشروع استثماري

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم، عن تسجيل 15508 مشاريع استثمارية، قدرت قيمتها بـ 50.8 ملايير دولار.

وخلال نزوله ضيفا عى التلفزيون العمومي، أكد ركاش تسجيل 15508 مشاريع استثمارية قدرت بـ 50.8 مليار دولار مع توقعات بخلق 378 ألف منصب عمل.

وقال ركاش، في حصة “الجزائر اليوم”، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة ما هو إلا دليل على ديناميكية اقتصادية تشهدها البلاد.

كما أشار ركاش إلى وجود 702 مشروع تخطى مرحلة الإنجاز ودخل مرحلة الإنتاج بصفة رسمية.

وبخصوص إلغاء منح العقارات غير المستغلة، قال ركاش إن الإلغاء وإعادة توجيهها للمشاريع الجاهزة ليس قرارا عقابيا. بل جاء لمنح العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين الذين يثبتون جاهزيتهم لتجسيد المشاريع.

وحول الشباك الوحيد، قال ركاش: “نحن في المرحلة الأولى من الشباك الوحيد وبصدد المرور إلى المرحلة الثانية تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من أجل تسهيل الإجراءات الاستثمارية أمام المتعاملين الاقتصاديين”.

وأضاف ركاش في السياق ذاته أن رئيس الجمهورية حدد الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق هدف بلوغ 20 ألف مشروع استثماري. مع التركيز على محاربة البيروقراطية وتفعيل الشباك الوحيد.