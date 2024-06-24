ركاش: تسجيل 138 مشروعا إستثماريا أجنبيا في الجزائر

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. إلى غاية العشرين جوان الجاري، 194 مشروعا إستثماريا، منها 138 مرتبطا بأجانب.

قال ركاش، في كلمته برسم ملتقى “دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”، عن تسجيل 52 مشروعا إستثماريا أجنبيا مباشرا و86 مشروعا بالشراكة. مشيرا إلى أن نتائج تحسن مناخ الأعمال بدأت في الظهور. وخير دليل على ذلك المئات من رغبات الإستثمار التي عبرت عنها العديد من الشركات من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام أنه، منذ بداية نشاط الوكالة في الفاتح نوفمبر 2022، وإلى غاية نهاية ماي المنصرم. تم تسجيل 7482 مشروعا إستثماريا، بمبلغ إستثمار إجمالي مصرح به يصل إلى 3436 مليار دج. إلتزم أصحابها بخلق ما يزيد عن 180 ألف منصب شغل دائم.

وفي سياق متصل، عالجت الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر 1973 طلب عقار إقتصادي. وتم منح، إلى غاية اليوم، 248 مقرر منح للعقار شمل 29 ولاية. مضيفا أنّ المستفيدين شرعوا في استلام عقود الإمتياز من أجل بداية الأشغال.