ركاش: تسجيل 704 مشروع إستثماري بقيمة 209.3 مليار دج

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش، أن “عمليات تسجيل الإستثمارات الجديدة تعرف وتيرة تصاعدية جد مرضية”.

وقال ركاش في كلمة ألقاها في مستهل اليوم الإعلامي الموسوم بقانون الإستثمارات الجديد. من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة” المنظم بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني الشهيد السعيد قمبور من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بالتنسيق مع الشباك الوحيد غير المركزي محليا. أن عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة تعرف يوميا وتيرة تصاعدية حيث وصل عددها في آخر حصيلة إلى 704 مشاريع استثمارية بقيمة مالية تقدر ب 3 ر209 مليار دج.

كما أضاف ركاش، أن هذه المشاريع إلتزم أصحابها باستحداث 17 ألف منصب شغل. مبرزا أنه من بين هذه المشاريع 30 مشروعا تم تسجيلهم على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية. 10 منها لمستثمرين أجانب و13 مشروعا بالشراكة بين مستثمرين جزائريين وأجانب. بالإضافة كذلك إلى 7 مشاريع كبرى لمستثمرين أجانب من دول الصين والأردن وسوريا ومصر. وكذا الدنمارك والسعودية وتونس والهند والإمارات العربية المتحدة.

وبخصوص المنصة الرقمية الخاصة بالإستثمار المستحدثة مؤخرا أفاد ذات المسؤول، أنه بالرغم من أنها في المرحلة الأولى من التشغيل. بلغ عدد الملفات التي هي في طور الإنشاء من طرف المستثمرين 506 في حين وصل عدد شهادات تسجيل الإستثمارات عبر المنصة الرقمية إلى 86.

وتوقع ركاش، أن تتضاعف هذه الحصيلة في الأيام القادمة بالنظر للتوافد الكبير للمستثمرين على الشبابيك الوحيدة غير المركزية. وكذا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية. من أجل التعبير عن نوايا الإستثمار والاستفسار عن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

وأفاد ركاش بأن التطلع قائم بأن يتضاعف الإقبال على الاستثمار مع صدور القانون الخاص بمنح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة. من أجل إنجاز مشاريع استثمارية خاصة. مبرزا أن العقار يعد العامل الأساسي في الدفع بعجلة الإستثمار.

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