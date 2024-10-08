ركاش: تسخير 660 وعاءً عقارياً على المنصة العقارية عبر 47 ولاية

قال المدير العام للوكالة الوطنية للإستثمار عمر ركاش، أنه تم تسخير 660 وعاء عقاري على المنصة العقارية على مستوى 47 ولاية. و بلغ عدد الطلبات عبر المنصة الرقمية 3992 طلب. تم منح منها 391 عقد إمتياز.

و أضاف ركاش خلال افتتاح الملتقى الجهوي للإستثمار بولاية أم البواقي، أن الملتقى يهدف لتوجيه الإستثمارات بهذه الولاية التي تملك مقومات إستثمارية كبيرة تزخر بها الولاية. غير أن هذه الإمكانيات لم تستغل حقيقة لما تملكه ولاية أم البواقي. مؤكدا على تبسيط منظومة الإصلاحات و الإستثمار خاصة ملف العقار التي كان يشوبه الفساد و غير ذلك.

و أوضح ركاش، في سياق ذي صلة، أن آخر الأرقام التي سجلت على مستوى الوكالة تشير إلى تسجيل

9684 مشروع. دون الأخذ بعين الإعتبار الاستثمارات الكبرى على غرار مشروع بلدنا. بالإضافة كذلك إلى تسجيل 146 مشروع مباشر مع متعاملين محليين. كما أن هذه المشاريع أغلبها دخل فعليا في مرحلة الانجاز وفيه اخرى دخلت في مرحلة الاستغلال.

و كشف ذات المتحدث، أن الوكالة تعمل على المرافقة الدائمة للمستثمرين. و الإلتزام بتعليمات رئيس الجمهورية من خلال توفير 450 ألف منصب عمل. حيث تم تسخير 660 وعاء عقاري على المنصة العقارية على مستوى 47 ولاية. و عدد الطلبات عبر المنصة الرقمية هو 3992 طلب تم منح منها 391 عقد إمتياز.