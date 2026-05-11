ركاش : تنفيذ مخطط لتعميم الرقمنة على كافة إجراءات الاستثمار

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش عن وجود برنامج طموح، بتوجيه من الوزير الأول، رئيس المجلس الوطني للاستثمار، والوصاية المباشرة على الوكالة. يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتكفل بانشغالاتهم، ومرافقتهم. والمتابعة الميدانية للتجسيد الفعلي لمشاريعهم.

كما أشار ركاش في كلمة افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، إلى تنفيذ مخطط عمل من شأنه تعميم الرقمنة على كافة الإجراءات. المرتبطة بالفعل الاستثماري. ورفعنا سقف الطموح عاليا نحو الشباك الوحيد الرقمي. وهو هدف بدانا العمل على تحقيقه تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.

وتوجه المتحدث، بخالص الشكر إلى وزيرة المحافظة السامية للرقمنة، وإلى الفريق العامل معها. على الاهتمام الذي اولوه لهذا المشروع، الذي سيضمن دون شك للمستثمر مسارًا اجرائيا واضحًا، سريعًا وآمنًا. منوها “بأن نجاحنا في تحقيق أهداف ترقية الاستثمار يبقى رهيناً بمدى وعينا الجماعي بأهمية التنسيق. وتظافر جهود جميع مكونات الحلقة الاستثمارية. في مرافقة الجهود التنموية وتعزيز صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة”. داعيا “إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين. من أجل ترسيخ مناخ استثماري جاذب ومحفّز على المبادرة والاستثمار. كما نجدد التأكيد على أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستظل شريكاً فاعلا وفعالاً. وداعماً لكل المبادرات والمساعي الرامية إلى كسب ثقة المستثمرين. سواء كانوا محليين أو أجانب، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور