ركاش: طرح أوعية عقارية جديدة موجهة للاستثمار السياحي

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت، بمستغانم، عن استكمال التحضيرات الخاصة بطرح العديد من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار السياحي عبر عدد من ولايات الوطن.

ويأتي ذلك، في إطار دعم الديناميكية التي يشهدها القطاع وتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.

وأوضح المدير العام، خلال يوم إعلامي حول دور التلفزيون الجزائري في الترويج للجزائر كوجهة سياحية مميزة، أن هذه الأوعية العقارية تخص ولايات مستغانم، الجزائر العاصمة، وهران، بومرداس، جيجل، وعنابة.

إلى جانب ولايات واعدة في تطوير السياحة الصحراوية كتيميمون، جانت، والوادي، وغيرها من الولايات الجنوبية. بالنظر لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية متميزة.

وأكد أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية على توفير الظروف الملائمة لإطلاق مشاريع سياحية واعدة. من خلال تعبئة الأوعية العقارية وتوفير رؤية أوضح للمستثمرين، بما يعزز تجسيد المشاريع عبر مختلف مناطق الوطن.

وفي ذات السياق، أبرز المدير العام المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجزائر. والتي تستدعي تشجيع الاستثمارات النوعية وتوفير بيئة أعمال محفزة. ضمن رؤية متكاملة ترمي إلى جعل السياحة رافداً حقيقياً للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الاستثمار السياحي يمكنه الاستفادة من الحركية الاقتصادية والتحسن الملحوظ في مناخ الأعمال. بفضل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والتي ساهمت في تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمار.

تسجيل 280 مشروعاً استثمارياً في قطاع السياحة

وكشف المدير العام أن الوكالة سجلت، منذ الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 ماي 2026، ما مجموعه 280 مشروعاً استثمارياً في قطاع السياحة. بقيمة استثمارات مصرح بها تفوق 257,5 مليار دينار جزائري. مع توقع توفير أكثر من 17 ألف منصب عمل مباشر، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع باعتباره أحد المجالات الاستثمارية الواعدة.

ومن جهة أخرى، أشاد بالدور الذي يؤديه التلفزيون الجزائري في الترويج للجزائر كوجهة سياحية متميزة. ونقل صورة إيجابية تعكس تنوعها وثراءها السياحي. وكذا التعريف بالفرص الاستثمارية والتحولات التي يشهدها القطاع السياحي. بما يعزز جاذبية الجزائر ويكرّس مكانتها كوجهة واعدة للسياحة والاستثمار.

وفي ختام تدخله، أكد المدير العام أن الرهان اليوم لا يقتصر على الترويج لصورة الجزائر فحسب. بل يشمل بناء رؤية متكاملة تجعل من السياحة قطاعاً منتجاً للثروة ومولداً لفرص العمل. تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم وسائل الإعلام. من أجل إبراز الإمكانات الحقيقية التي تزخر بها البلاد وترسيخ صورة الجزائر الحديثة والجاذبة للاستثمار والتنمية.

