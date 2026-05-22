ركاش في زيارة عمل إلى مستغانم غدا السبت

سيقوم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بزيارة عمل إلى ولاية مستغانم، غدا السبت.

وحسب بيان للوكالة، تندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية للتجسيد الفعلي للمشاريع الاستثمارية. ومرافقة ديناميكية الاستثمار على المستوى المحلي.

ويتضمن برنامج الزيارة وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستثمارية. ومعاينة مشاريع أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى الوقوف على وضعية المنطقة الصناعية البرجية.

كما يشارك المدير العام في اليوم الدراسي الذي ينظمه التلفزيون الجزائري، حول: “دور التلفزيون الجزائري في الترويج للجزائر كوجهة سياحية واستثمارية متميزة”.

