ركاش: معالجة طلبات الإستثمار عبر 22 ولاية بـ 904 قطعة أرضية و363 هكتار

قال عمر ركاش المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار، أنه تم اليوم إطلاق فضاء معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر. والتي ستكون الوسيلة الرسمية والوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات.

وأشار ركاش خلال كلمة له بمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر، أنه ومنذ شهر تمكنت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار من رفع التحدي. باستكمال جميع الترتيبات التقنية والإجرائية للتطبيق الفعلي للقانون ونشهد اليوم بداية التنفيذ.

وأضاف ركاش، أن عملية معالجة الطلبات للمستثمرين توقفت منذ 5 سنوات ومع التحولات الطارئة كان لابد من الإسراع في معالجة الملفات. خاصة وأن الملف كان يشوبه البيروقراطية وممارسات غير سوية يقوم بها مضاربو العقار من دخلاء عالم الإستثمار. أين تم حاليا الإعتماد على نظرة إستباقية بالتشاور مع ولاة الجمهورية من أجل تشكيل حافظة عقارية أولية تسمح لنا ببداية العملية في انتظار إستكمال إنشاء الوكالات التي نص عليها القانون الجديد

وأوضح ركاش في سياق ذي صلة، أنه تم اليوم إطلاق فضاء معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر. التي ستكون الوسيلة الرسمية والوحيدة والحصرية لعرض للعقار. ومعالجة الطلبات في 15 ولاية لترتفع 22 ولاية بـ 904 قطعة أرضية و363 هكتار. لتتبعها تدريجيا الولايات المتبقية. حيث سيتم تحيين المنصة باستمرار باضافة عقارات جديدة قابلة للاستغلال.