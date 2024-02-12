ركاش: منح الاولوية لهؤلاء المستثمرين 

قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش حصريا لتلفزيون النهار أنه تمنح الأولوية للمستثمرين اللذين تتوفر لهم موافقة بنكية ويوفرون مناصب عمل أكبر.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج 52 دقيقة إقتصاد أكد ركاش أن هناك وفرة عقارية مهمة وعدد الأوعية العقارية المهيأة في ارتفاع مستمر. كما اننا في المدى القصير والمتوسط نحن في أريحية من حيث وفرة العقار.

أما بالنسبة للمجال السياحي أكد ذات المسؤول أنه تم تقديم حافظة عقارية أولية لكنها لا ترقى لمستوى الطلب.

واضاف ركاش أن الحافظة العقارية المتوفرة ستنفذ بسرعة لذا يجب استكمال تهيئة العقارات.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “نتفهم تذمر وقلق المستثمرين من طول مدة الانتظار التي وصلت لخمس سنوات”.

كما أن عدد المشاريع المسجلة بوكالة AAPI لغاية نهاية جانفي الماضي بلغ 5615 مشروع. بضيف ركاش.

حيث تم إحصاء 104 مشروع استثماري مسجل مرتبط بأجانب. وأيضا تسجيل مئات الرغبات من أجانب للاستثمار خاصة في مجال الحديد والصلب والأليمنيوم.

وأردف ركاش ان سنة 2024 ستكون سنة قطف الثمار في مجال الاستثمار.