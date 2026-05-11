ركاش: نعمل بجد في تسيير ملف العقار الاقتصادي وعلى تعزيز الشفافية

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن تفعيل الشباك الوحيد، ومنح كامل الصلاحيات لممثلي الإدارات من اجل استصدار التراخيص في مكان واحد، ليس مجرد محطة عادية. بل يعدّ ترجمة فعلية لهذه الإرادة السياسية القوية، ومحطة كبيرة من محطات الوفاء بالالتزامات الكبرى التي تعهّد بها رئيس الجمهورية. والتي ستسجل في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية في البلاد.

وأشار ركاش في افتتاح اشغال اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، إلى عزم إطارات الوكالة على رفع التحدي. قائلا “فكما عملنا بصدق وإخلاص على تنفيذ أحكام قانون الاستثمار في بداية نوفمبر 2022”.

كما أوضح المتحدث “نعمل بجد في تسيير ملف العقار الاقتصادي وعلى تعزيز الشفافية في عمليات منحه سنواصل العمل”. “بالتنسيق مع جميع الفاعلين في منظومة الاستثمار، وبالتشاور مع شركائنا من منظمات أرباب العمل”. و”على رأسهم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على تنفيذ الأحكام الجديدة التي سنخطو بها خطوة عملاقة نحو في القضاء على البيروقراطية والتعقيدات الإدارية” .

وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن الأخيرة ستعمل جاهدة على جعل الشباك الوحيد المحاورَ الأساسي للمستثمر. والفضاء الذي تستكمل فيه جميع الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري. في إطار من الشفافية والفعالية وتكافؤ الفرص، والمساواة بين جميع المستثمرين دون تمييز. بما يضمن إعطاء الأولوية للأجدر والأجدى المشاريع الأكثر انسجامًا مع أولويات التنمية التي تحددها الحكومة .

