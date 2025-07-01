ركاش ومولى يعاينان وحدة إنتاج الأواني المنزلية لمؤسسة KITCHEN STYLE

عاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وحدة صناعية لإنتاج الأواني المنزلية تابعة لمؤسسة KITCHEN STYLE.

ورافق ركاش، خلال الزيارة، والي ولاية غليزان، كمال بركان، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وتعرف هذه الوحدة الصناعية أشغال توسعة لمصنعها لمضاعفة حجم الإنتاج الذي يقدّر حاليًا بـ9 ملايين وحدة سنويا. مراحل الإنتاج، وحثّ المستثمر على توسيع مشروعه ليشمل صناعة الزجاج الضروري لإنتاج أغطية الأواني المنزلية عوض الاستيراد، بما يحقق الإدماج الكامل لمنتجاته.