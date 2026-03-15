ركاش يبحث تجسيد فرص استثمارية للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، بمقر الوكالة، وفدًا عن الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (ACS)، برئاسة الرئيس المدير العام للمجمع، سمير يحياوي.

وحسب بيان للوكالة، يأتي هذا اللقاء في سياق المساعي التي تبذلها الوكالة لتعزيز التشاور والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص. بما يدعم الاستثمار المنتج ويساهم في ترقية الاستثمار في قطاعات النشاط الصناعي ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وتنشط الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية في مجالي الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلانية. حيث تضم في محفظتها أربع مجمعات صناعية وسبع مؤسسات عمومية اقتصادية. وتنتج مجموعة واسعة من المواد، من بينها البلاستيك، الورق والكرتون، الزجاج، المنظفات، الطلاء. إضافة إلى منتجات العناية الجسدية والمواد شبه الصيدلانية.

وخلال هذا اللقاء، قدّم يحياوي عرضًا حول نشاطات المجمع، استعرض من خلاله أبرز المشاريع الاستثمارية المزمع تجسيدها خلال المرحلة المقبلة. لاسيما مشاريع إنتاج الألياف الزجاجية، الألياف البصرية، كربونات الصوديوم، أغشية التناضح العكسي. إلى جانب مشروع إنتاج الحبر بمختلف أنواعه.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الشركة القابضة تعمل على البحث عن شركاء وطنيين أو أجانب قصد الشروع في تجسيد هذه المشاريع. معربًا عن تطلعها إلى تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والاستفادة من مرافقتها في مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع.

الوكالة مستعدة لمرافقة الشركة القابضة في تجسيد مشاريعها الاستثمارية

ومن جهته، أكد ركاش استعداد الوكالة لمرافقة الشركة القابضة في تجسيد مشاريعها الاستثمارية. من خلال توفير التسهيلات اللازمة ودعم مسارها الاستثماري. بما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في مجال الصناعات الكيميائية. باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وأشاد المدير العام للوكالة بالجهود التي يبذلها الرئيس المدير العام للمجمع، رفقة طاقمه المسير. من أجل الارتقاء بأداء هذا المجمع الاستراتيجي. وتعزيز مساهمته في تطوير الصناعات الكيميائية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أبرز أن المشاريع المقترحة تمثل فرصًا واعدة لتطوير إنتاج محلي لعدد من المواد الأولية التي تدخل في صناعات حيوية. بما يعزز سلاسل القيمة الوطنية. ويساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.