ركاش يبرز دور الجزائر في بناء جسور اقتصادية جديدة

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في فعاليات الطبعة الحادية عشرة لمنتدى الحوارات المتوسطية (MED 2025)، الذي انعقد بمدينة نابولي الإيطالية من 15 إلى 17 أكتوبر 2025، تحت شعار: « ما بعد الاضطرابات… نحو الازدهار المشترك ».

ومثّل الوكالة في هذا الحدث الدولي المدير العام عمر ركاش، الذي شارك في عدد من الجلسات والنقاشات إلى جانب السيد شوقي شمّام. القنصل العام للجزائر بنابولي، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وخلال مشاركته في الملتقى المتعلق بالتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث أكد ركاش على أهمية تعزيز المبادلات التجارية. بين دول الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، ودور الجزائر في بناء جسور اقتصادية جديدة قائمة على التنويع والتكامل في سلاسل القيمة.

كما استعرض المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال الجلسة المخصصة لموضوع “تحفيز الاستثمارات. لتحرير إمكانات النمو في شمال إفريقيا”، الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الجزائر. في مجال تحسين مناخ الأعمال، والجهود المبذولة لتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية تقوم على الشفافية والفعالية. مع التركيز على رقمنة الإجراءات ومرافقة المستثمرين.

جدير بالذكر، تأتي مشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في هذا الحدث الدولي لتؤكد انخراط الجزائر في الديناميكية الاقتصادية المتوسطية، وسعيها لترسيخ موقعها كشريك استراتيجي في التنمية الإقليمية القائمة على التكامل والازدهار المشترك.

