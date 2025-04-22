ركاش يتباحث مع رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في روسيا

أجرى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم، وفدا روسيا يترأسه سيرغاي كاتيرين، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في روسيا.

وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الجزائرية الروسية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، وضرورة تكثيف الشراكات الاقتصادية بين مؤسسات البلدين لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية.

كما تلقى الوفد الروسي شروحات حول دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كأداة لمرافقة المستثمر، سواء كان محليا أوأجنبيا.

وأبرز ركاش، انفتاح الجزائر على الاستثمار الأجنبي وسياستها لتشجيع وترقية الإنتاج والصناعات المحلية لتقليص وتعويض الواردات تدريجيا.

كما أشار إلى التحسن الذي شهده مناخ الأعمال في الجزائر في السنوات الأخيرة وتعليمات السلطات العليا في البلاد بتسهيل الفعل الاستثماري ومرافقة الاستثمارات.

في حين أبدى، سيرغاي كاتيرين، اهتمام ورغبة مؤسسات بلده في تطوير شراكات مثمرة مع نظيرتها الجزائرية وإنجاز مشاريع استثمارية في مجالات عدة بالجزائر.

وفي الأخير، اتفق الجانبان على عقد لقاءات ثنائية عبر تقنية التواصل عن بعد مع مختلف غرف التجارة والصناعة الجهوية في روسيا، والبالغ عددها 130 غرفة.