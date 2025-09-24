ركاش يجتمع بالمستثمرين الذين أبرموا اتفاقيات في معرض التجارة البينية  

اجتمع مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش اليوم، الأربعاء، مع المستثمرين الذين أبرموا اتفاقيات في الطبعة الرابعة. لمعرض التجارة البينية التي جرت في الجزائر.

هذاشهدت الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر التي اختتمت محطة مفصلية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية. حيث أسفرت مشاركتها في التظاهرة عن توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 11.4 مليار دولار. أي ما يقارب ربع إجمالي الصفقات الموقعة.

وبلغت حصة الجزائر 23.6 بالمائة من إجمالي الصفقات الموقعة . والمقدرة بأكثر من 48.3 مليار دولار، ما يعكس دورها المحوري في الدفع بعجلة الإندماج الإفريقي ويجسد التحوّل الذي تشهده مؤسساتها نحو عمقها الإفريقي.