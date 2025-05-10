ركاش يدعو إلى تحقيق تكامل إقتصادي إفريقي فعلي وشامل

دعا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت، إلى تحقيق تكامل اقتصادي افريقي فعلي وشامل، خلال مشاركته في ملتقى افريقيا للتجارة والاستثمار.

وشدد ركاش على أهمية تحقيق تكامل اقتصادي افريقي شامل وفعلي من خلال تسريع الاصلاحات الهيكلية.

كما أكد، في هذا الخصوص، بأن ” إفريقيا قادرة على الصمود والنمو في ظل المتغيرات العالمية. لكنها بحاجة لتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي الشامل”.

وأضاف قائلا “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التكامل الاقتصادي الإفريقي لم يعد خيارًا. بل هو ضرورة حتمية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة”.

كما أبرز، في ذات السياق، قدرة الجزائر على أن تكون حلقة وصل استراتيجية في هذا المسار بفضل موقعها، قدراتها. وإرادتها السياسية القوية.

وتطرق ركاش في كلمته إلى التحديات التي تواجه افريقيا، التي تملك مقومات الصمود والنمو في ظل المتغيرات العالمية. والمتعلقة أساسا بضعف البنية التحتية للنقل واللوجستيات. والعوائق الجمركية وغير الجمركية التي لا تزال تعيق حرية تنقل البضائع. والافتقار إلى التصنيع المحلي القادر على الاستجابة للطلب الداخلي بدلاً من من الاعتماد المفرط على الاستيراد.

واستدل المدير العان بأرقام التجارة البينية التي لا تمثل حاليا سوى 15% من إجمالي المبادلات التجارية الإفريقية. بينما لا تتعدى الاستثمارات البينية 12% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مشيرا إلى أن وأكثر من 70% من تدفقات الاستثمار تأتي من خارج القارة.