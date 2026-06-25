ركاش يستعرض جاذبية مناخ الأعمال في الجزائر مع الجالية الوطنية بسويسرا

أكد مسؤولون جزائريون، خلال ندوة إقتصادية نظمتها القنصلية العامة للجزائر بجنيف بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. أن الجزائر توفر اليوم فرصا إستثمارية واعدة في ظل الإصلاحات الإقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الإستثمار. داعين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى المساهمة في الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد.

وجمعت الندوة، المنظمة مساء الأربعاء بمدينة جنيف السويسرية تحت شعار “الاستثمار في الجزائر: الفرص والآفاق”، أكثر من 250 مشاركا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بسويسرا. لاسيما الكفاءات ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار، وذلك بمشاركة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب. بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وفي كلمة ألقاها عبر تقنية التحاضر عن بعد، أبرز سفيان شايب الديناميكية الإقتصادية التي تعرفها الجزائر بفضل الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال. مشددا على أهمية مساهمة أفراد الجالية في تجسيد مشاريع استثمارية نوعية ذات قيمة مضافة.

كما استعرض المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار جاذبية مناخ الأعمال في الجزائر والإطار القانوني المنظم للاستثمار. وما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وتحفيزات لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.

كما أبرز ركاش الدور الذي تضطلع به الوكالة وشبابيكها الوحيدة في مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع، لاسيما أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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