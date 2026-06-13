ركاش يستعرض سبل تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين الجزائر والصومال

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش بمقر الوكالة، سعادة سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد عليم، وذلك بحضور إطارات من الوكالة.

وجاء هذا اللقاء عقب حصوله على موافقة السلطات الصومالية لاعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الصومال.

حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية الصومال الفيدرالية. خاصة في الجوانب الاقتصادية والتعاون المؤسساتي، وبما ينسجم مع توجه الجزائر الرامي إلى تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان سبل تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في بعدها الترويجي والتنسيقي، من خلال تعزيز التواصل بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والبعثات الدبلوماسية، بما يسمح بتحسين تدفق المعلومات حول فرص التعاون والشراكة، وتسهيل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

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