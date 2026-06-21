ركاش يستقبل المدير العام للوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، بمقر الوكالة، المدير العام للوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية (FIPA)، ماركو كوباتليا (Marko Kubatlija)، ونائب رئيس منظمة أرباب العمل البوسنية “المنظمة الاستراتيجية البوسنية” (SBO)، إيديتا توركوفيتش (Edita Turkovic).

وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة وفد بوسني هام يضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في الطبعة. الـ 57 لمعرض الجزائر الدولي، المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 جوان 2026 بالجزائر العاصمة.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مهام الوكالتين ودورهما في ترقية الاستثمار والترويج له في البلدين. وكذا مرافقة المشاريع الاستثمارية إلى غاية دخولها مرحلة الاستغلال.

وبهذه المناسبة، استعرض المدير العام للوكالة مناخ الأعمال في الجزائر والإصلاحات التي باشرتها. لتحسين جاذبية الاستثمار، إلى جانب إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في قطاعات المناجم. والفلاحة والزراعات الاستراتيجية، والصناعة، والطاقة والطاقات المتجددة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية. في مجال الترويج للاستثمار، حيث اتفقا على إعداد مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون بين الطرفين. لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال ترقية الاستثمار. وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

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