ركاش يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، بمقر الوكالة، بعثةً من صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع السلطات العمومية الجزائرية، بحضور الأمين العام لبنك الجزائر وإطارات من الوكالة.

وخلال اللقاء، قدم المدير العام عمر ركاش، عرضًا حول الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحسين مناخ الاستثمار. مستعرضًا أهم التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتطوير منظومة مرافقة المستثمرين، لاسيما من خلال إصلاحات الشباك الوحيد للاستثمار. ورقمنة الخدمات، وتعزيز الشفافية في تسيير العقار الاقتصادي.

كما استعرض ركاش حصيلة الاستثمار في الجزائر، والديناميكية التي تشهدها مختلف القطاعات. إلى جانب أبرز المشاريع الاستثمارية المهيكلة الجاري تجسيدها عبر مختلف ولايات الوطن. والتي تندرج في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

هذا وشكل اللقاء أيضًا فرصة لتبادل وجهات النظر حول الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر. والجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار. كما أجاب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. عن مختلف استفسارات أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار القانوني .والمؤسساتي المنظم للاستثمار في الجزائر والضمانات الممنوحة للمستثمرين.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. اطلعت خلالها بعثة صندوق النقد الدولي على مختلف المصالح الممثلة به. واستمعت إلى شروحات حول آليات عمله ودوره في مرافقة المستثمرين وتسهيل تجسيد مشاريعهم.

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