ركاش يستقبل نائب وزير الفلاحة الإندونيسي

استقبل عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأربعاء بمقر الوكالة، سودارايونو، نائب وزير الفلاحة لجمهورية إندونيسيا.

ووفقًا لبيان للوكالة، فإن نائب وزير الفلاحة الإندونيسي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى من شركة “بي تي بوبوك إندونسية” .

وجاء هذا اللقاء تتويجًا للعلاقات المثمرة التي بدأت منذ استقبال الوكالة لممثلي الشركة سنة 2024، مواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات توطين مشروع الشركة في الجزائر، في إطار إستراتيجية الوكالة. الرامية إلى الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة.

وتعَدُّ شركة “بي تي بوبوك إندونسية” واحدة من أبرز المجموعات الصناعية في آسيا. إذ تنشط في إنتاج الأسمدة والمبيدات بمعدل سنوي يقارب 22 مليون طن. مع سجل حافل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مثل الأرز والذرة في إندونيسيا.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا التي تصَنَّف ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا. والأولى في مجموعة دول الآسيان من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ما يضفي أهمية استراتيجية على استقطاب استثماراتها إلى الجزائر.

ويهدف مشروع الشركة في الجزائر إلى إنتاج الأسمدة من الفوسفات، الأزوت، اليوريا، والأمونيا، مستندا إلى التجربة الناجحة التي حققتها الشركة في بلادها الأم، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.