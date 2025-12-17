ركاش يستقبل وفدا هاما تحضيرًا لمعرض الصناعة الميكانيكية “Mechanica Algeria” 

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأربعاء، ممثلين عن شركة “EVENTRADE” المنظِّمة لمعرض “Mechanica Algeria”.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التحضير للطبعة الأولى لمعرض “Mechanica Algeria”، المزمع إقامته بقاعة الزينيت - بولاية قسنطينة. وذلك في الفترة الممتدة من يوم 9 الى 11 فيفري 2026.

وأكد بيان الوكالة أن هذا المعرض يعَدُّ فضاءً متخصصًا يجمع الفاعلين والمتعاملين الناشطين في الصناعة الميكانيكية، من مصنّعي المركبات، موردي السيارات ومنتجي قطع الغيار، وفي مجال المناولة الصناعية.

وأضاف البيان أن الوكالة تدعم مثل هذه الفعاليات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، لما يمثله من فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات الصناعية. وكذا ترقية المنتوج الوطني، ورفع نسب الإدماج في مختلف المشاريع الصناعية في الجزائر .

وفي هذا الإطار، يمكن للمستثمرين والمتعاملين الراغبين في المشاركة في هذا المعرض، قصد استكشاف فرص التعاون وتجسيد شراكات جديدة، التسجيل عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/1nb6P

وتضع الوكالة تحت تصرّف المتعاملين خدمة “بورصة الشراكة” التي توفر مساحة افتراضية تمكن المتعاملين الاقتصاديين من مناقشة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة واستكشاف فرص التعاون.