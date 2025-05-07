ركاش يشارك بتونس في المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا – FITA 2025”

شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، عمر ركاش، يومي 6 و7 ماي بالعاصمة التونسية، في الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا - FITA 2025″، المنظم من طرف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي (TABAC).

ويهدف هذا المؤتمر، الذي تشارك فيه 70 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية و150 متدخلا، إلى تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية والسعي نحو تحقيق التكامل القاري. حيث تناولت عديد المواضيع المتعلقة بمستقبل القارة الإفريقية، وذلك تحت شعار “تسريع تحول إفريقيا”.

وعلى هامش هذا المؤتمر، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديييين (B to B). وبين القطاعين العام والخاص (B to G) لبحث ودعم فرص الشراكة.

وفي هذا الإطار، أجرى ركاش عدة لقاءات مع مسؤولي وكالات تشجيع الاستثمار الإفريقية. تمحورت حول التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الاستثمار المصغر. المزمع تنظيمه على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

كما كان للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لقاء هام مع رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، الحبيب الحمامي. برفقة مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين التونسيين من أعضاء الغرفة. وتطرق معه إلى واقع وآفاق الاستثمار في الجزائر.

وخلال أشغال هذا المؤتمر، حظي عمر ركاش بتكريم خاص، باسم المشاركين الجزائريين، من طرف منظمي الحدث. وقد سلمه هذا التكريم الوزير التونسي للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.