ركاش يشارك في افتتاح الطبعة الـ28 لصالون “باتيماتيك”

شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في افتتاح الطبعة الـ28 من الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2026”.

وحسب بيان للوكالة، أكد هذا الموعد الاقتصادي الديناميكية المتسارعة التي يشهدها قطاع مواد البناء. مدعومًا بتزايد المشاريع الاستثمارية وتقدمها الميداني، بما يعكس تحسن مناخ الأعمال وتعزز ثقة المتعاملين الاقتصاديين.

ويُعد المعرض منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين، وتوفّر فرصًا حقيقية لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم الاندماج الصناعي الوطني.

وتميّزت هذه الطبعة بمشاركة واسعة ونوعية، إلى جانب مستوى عالٍ من الاحترافية في تصميم الأجنحة. بما يعكس تطور أساليب العرض والترويج لدى المتعاملين، في انسجام مع البنية التحتية العصرية لقصر المعارض.

كما أبرزت هذه التظاهرة أهمية توجيه الاستثمارات نحو تطوير صناعات مواد البناء والصناعات المرتبطة بها. مع التركيز على الابتكار والحلول المستدامة. بهدف رفع القيمة المضافة وتقليص التبعية للواردات، وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة واعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

bsp;