ركاش يشارك في ندوة افتراضية مع رجال أعمال يونانيين حول الاستثمار في الجزائر

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في ندوة افتراضية دولية بعنوان “ممارسة الأعمال في الجزائر: آفاق وفرص لرواد الأعمال اليونانيين”.

الندوة الافتراضية من تنظيم الغرفة الهيلينية-الإفريقية للتجارة والتنمية، وبحضور مسؤولين وخبراء من البلدين افريقيين وجزائريين.

وخلال الندوة ألقى قام المدير العام للوكالة، عمر ركاش، كلمة حول مناخ الاستثمار في الجزائر.

بينما تدخل مصطفاي خولة التي قدمت شروحات حول الفرص و المزايا الممنوحة للمستثمرين، وأهم القطاعات ذات الأولوية.

وقد تميزت الندوة بحضور ممثلين عن السفارتين، ومشاركة شركات يونانية ناشطة في الجزائر، قدمت شهادات حية حول تجربتها.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة المبادرات المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-اليوناني، تمهيدًا لبعثة أعمال مرتقبة نحو الجزائر في سبتمبر القادم.