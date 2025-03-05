ركاش يناقش تحضيرات منتدى الأعمال الجزائري-الصيني

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الأربعاء، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الّلقاء جرى بمقر الوكالة، وبحضور إطارات من الوكالة. حيث كان مناسبة لاستعراض الاستثمارات الصينية في الجزائر وآفاق تعزيزها.

كما عرف اللقاء مناقشة سير التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال الجزائري-الصيني، المزمع تنظيمه من طرف الوكالة بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية في شهر أفريل القادم وهذا تحت الرعاية السامية رئيس الجمهورية.

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