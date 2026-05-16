ركاش يُهنئ الدكتور فاتح بوطبيق

تقدّم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بتهانيه إلى الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي.

وأكد أن هذا التتويج المستحق يعكس ما يتمتع به بوطبيق من كفاءة رفيعة وخبرة معتبرة وحضور فاعل في المحافل القارية والدولية.

مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لا يشرف شخصه فحسب، بل يبعث على الفخر والاعتزاز بما تزخر به الجزائر من كفاءات. قادرة على بلوغ أعلى المراتب وتحمل المسؤوليات الكبرى على المستوى الإفريقي.

كما جدّد تهانيه، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، بما يخدم أهداف البرلمان الإفريقي. ويعزز مسار التعاون والتكامل بين دول القارة.