ركاش: 257 مليار دج حجم الاستثمارات خلال 4 سنوات

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش ركاش، اليوم السبت، من مستغانم، أن قطاع السياحة يشهد ديناميكية استثمارية متنامية، حيث سجلت الوكالة منذ الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 ماي الجاري، 280 مشروعاً استثمارياً، بحجم استثمارات مصرح به يفوق 257,5 مليار دينار جزائري، مع توقع توفير أكثر من 17076 منصب عمل مباشر، وهو ما يعكس بداية تحول حقيقي في نظرة المستثمرين إلى هذا القطاع كخيار استراتيجي واعد.

واستهل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف التلفزيون الجزائري ‏حول: “دور التلفزيون الجزائري في الترويج للجزائر كوجهة سياحية واستثمارية متميزة”، بالتوجه بجزيل الشكر إلى محمد بغالي، المدير العام للتلفزيون الجزائري على دعوته الكريمة وإتاحة الفرص للمشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي يفتح نقاشاً مهماً حول دور الإعلام في الترويج للجزائر كوجهة سياحية.

مؤكدا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يُعد الاستثمار السياحي من أبرز محركاته، بالنظر إلى قدرته على خلق الثروة، وتوفير مناصب الشغل، وتحريك سلاسل قيمة واسعة تشمل البناء، والنقل، والصناعات التقليدية، والخدمات والتكوين وغيرها.

وأشار ركاش أن بلادنا تزخر بمقومات سياحية معتبرة ومتنوعة، يصعب حصرها في هذا المقام، غير أن تحويل هذه المؤهلات إلى قيمة اقتصادية فعلية يقتضي تضافر جهود الجميع، من خلال تشجيع الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، ضمن رؤية واضحة ومتكاملة.

مؤكدا أن الاستثمار السياحي يمكنه الاستفادة من الحركية الاقتصادية والتحسن الملحوظ في مناخ الأعمال، بفضل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي ساهمت في تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمار.

وواصل ذات المسؤول بالقول “على سبيل الاستدلال، يشهد قطاع السياحة ديناميكية استثمارية متنامية، حيث سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منذ الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 ماي الجاري، 280 مشروعاً استثمارياً، بحجم استثمارات مصرح به يفوق 257,5 مليار دينار جزائري، مع توقع توفير أكثر من 17076 منصب عمل مباشر، وهو ما يعكس بداية تحول حقيقي في نظرة المستثمرين إلى هذا القطاع كخيار استراتيجي واعد”.

مضيفا “وفي هذا الإطار، تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية، على توفير الظروف الملائمة لإطلاق مشاريع سياحية واعدة، لاسيما من خلال تعبئة الأوعية العقارية، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويعزز قابلية تجسيد المشاريع عبر مختلف مناطق الوطن”.

حيث أكد ركاش أن تم استكمال التحضير لنشر العديد من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار السياحي في عدة ولايات، على غرار مستغانم ، الجزائر العاصمة، وهران، بومرداس، جيجل، وعنابة، إلى جانب ولايات واعدة في تطوير السياحة الصحراوية كتيميمون، جانت، والوادي، وغيرها من الولايات الجنوبية، بالنظر لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية متميزة.

وفي سياق آخر، أبرز ركاش أن التلفزيون الجزائري، بمختلف قنواته الموضوعاتية والإخبارية، يؤدي دوراً أساسياً في الترويج للجزائر كوجهة سياحية متميزة، من خلال إبراز مقوماتها الطبيعية والثقافية والحضارية، ونقل صورة إيجابية تعكس تنوعها وثراءها السياحي.

حيث يساهم، إلى جانب دوره الترويجي، في التعريف بالفرص الاستثمارية والتحولات التي يشهدها القطاع السياحي، بما يعزز جاذبية الجزائر ويكرّس مكانتها كوجهة واعدة للسياحة والاستثمار.

وفي ختام كلمته، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “أن الرهان اليوم لا يقتصر فقط على الترويج لصورة الجزائر، بل يتعداه إلى بناء رؤية متكاملة تجعل من السياحة قطاعاً منتجاً للثروة ومولداً لفرص العمل، وهو ما يستوجب مواصلة تضافر جهود مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم الإعلام، من أجل إبراز الإمكانات الحقيقية التي تزخر بها بلادنا وترسيخ صورة الجزائر الحديثة، الجاذبة، والمنفتحة على الاستثمار والتنمية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور