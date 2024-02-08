ركاش: 600 عقار قابل للإستثمار.. 3700 هكتار محل تحري لاستغلالها

قال عمر ركاش المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار، أن هناك وفرة عقارية هامة تسمح بانجاز آلاف المشاريع الإستثمارية.

وأضاف ركاش خلال كلمة له بمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر، أن المديرية العامة للأملاك الوطنية سلمتنا القائمة الأولية من الأصول العقارية المطهرة تماما والقابلة للإستغلال مباشرة. كما تتضمن القائمة 425 عقار بمساحة 223 هكتار. وقائمة ثانية من 155 عقار بمساحة 332 هكتار من العقار المسترجع نهائيا مطهر من كل الشوائب والعراقيل القانونية. بالإَافة كذلك إلى قائمة ثالثة بـ 16 عقار. مشيرا إلى أن هناك وفرة في العقار تسمح ببداية العملية.

وأضاف ركاش في سياق ذي صلة، أن 3700 هكتار هي محل تحري على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل التأكد من جاهزيتها لاستغلالها. مؤكدا أن إستغلال الحافظة سيتم إلى غاية تنصيب الوكالات التي تكون المموّن للحافظة العقارية. حيث أن نجاح الإستثمار مرتبط ومتوقف على التهيئة.